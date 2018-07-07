وستقف روسيا بأكملها خلف منتخب البلد المستضيف، على أمل إكمال مغامرة أصحاب الأرض، والوصول لنصف النهائي، لكن المهمة لن تكون سهلة أبد بمواجهة المنتخب الكرواتي المدجج بالنجوم.

ولم يسبق للمنتخبين الروسي والكرواتي أن تواجها في بطولة رسمية من قبل، مما يعطي لهذه المواجهة نكهة خاصة.

وسيواجه المنتصر من لقاء اليوم المنتخب الإنجليزي مساء الأربعاء في موسكو، في مباراة نصف النهائي الثانية بالمونديال.

ويبدأ المنتخب الروسي بتشكيلة يعود فيها نجمه شيريشيف:

حارس المرمى: إيغور أكينفيف، للدفاع: إليا كوتيبوف، سيرغي إغناشيفتش، ماريو فيرنانديز، فيدور كودرياشوف، للوسط: أليكساندر سيميدوف، رومان زوبنين، دالر كوزاييف، دينس شيريشيف، أليكساندر غولوفين، للهجوم: أرتيم زيوبا.

أما منتخب كرواتيا فعاد لتشكيلة مباراة الافتتاح:

حارس المرمى: دانييل سوباسيتش، للدفاع: إيفان سترينيتش، دوماغوي فيدا، ديان لوفرين، سيمي فيرساليكو، للوسط: لوكا مودريتش، إيفان راكيتيش، إيفان بيريسيتش، أنتي ريبيتش، للهجوم: أندريه كراماريتش، ماريو ماندزوكيتش.

--

مباراة خالية من الإثارة ينهيها الحكم البرازيلي ريتشي لتذهب للأشواط الإضافية.

ق72: أفضل فرص روسيا في الشوط الثاني عن طريق البديل يوريكين الذي سدد برأسه فوق العارضة.

ق60: الكرواتي بيريسيتش يضيع فرصة كبيرة للتسجيل! كرته ترتطم بالقائم وتحرم كرواتيا من التقدم.

ق52: كراماريتش يبدو مفعما بالثقة بعد تسجيله الهدف، حيث يسدد كرة إكروباتيكية داخل المنطقة لكن الحارس الروسي أكينفيف يمسكها بسهولة.

انطلاق الشوط الثاني في سوتشي.

الحكم يعلن نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

ق39: كراماريتش يسجل هدفه الأول في المونديال ويعيد كرواتيا للمباراة! النتيجة 1-1.

ق39: ارتباك كرواتي بعد التأخر بالنتيجة يتسبب ببطاقتين صفراويتين لمدافعيها لوفرين وسترينيتش.

ق31: روسيا تفتتح التسجيل عبر "الفتى الذهبي" شيريشيف! تسديدة رائعة تسكن أعلى شباك المرمى.

ربع ساعة متبقية على زمن الشوط الأول.. حتى الآن المباراة خالية من أي هجمات خطرة على المرميين.

ق20: يبدو أن المباراة ستتخذ شكل الاستحواذ الكرواتي أمام الهجمات الروسية المرتدة.

ق6: الخطورة الأولى لكرواتيا عن طريق نجمها "الديناميكي" أنتي ريبيتش الذي سدد بقوة من الطرف قبل أن يبعدها الحارس الروسي.

الحكم البرازيلي ساندرو ريتشي يطلق صافرة بداية اللقاء في استاد فيشت بمدينة سوتشي.. الملعب ممتلئ على آخره بالمشجعين الروس، ولكن هذا قد لا يكفي أمام مواهب كرواتيا.