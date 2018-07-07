وقدم اللاعب الأسترالي، البالغ عمره 19 عاما، الذي يعيش في إسبانيا أداء مثيرا، حيث طارد كل ضربات نادال، لكن المصنف الأول عالميا التزم بخطته ليحقق فوزه الثالث على التوالي دون خسارة أي مجموعة.

وحصل نادال على نصيبه من المفاجآت أمام الشبان في ويمبلدون، إذ خسر أمام لاعبين يحتلون المركز 100 أو أقل في التصنيف العالمي، في أربع من آخر خمس مشاركات، لكنه لم يواجه هذا الخطر السبت.

وكان هدف "الماتادور" الخروج من الملعب قبل الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، وهو موعد انطلاق مباراة إنجلترا ضد السويد في دور الثمانية لمونديال روسيا.

لكن دي ميناور أجبره على اللعب لمدة 26 دقيقة أكثر.

ويلعب نادال ضد الإيطالي المخضرم فابيو فونيني أو التشيكي جيري فيسلي في الدور المقبل، حيث يسعى لبلوغ دور الثمانية للمرة الأولى منذ تأهله إلى النهائي في 2011 حين خسر بمواجهة الصربي نوفاك جوكوفيتش.