ويأمل الإنجليز بمواصلة مسيرتهم الجيدة في المونديال، والوصول لنصف النهائي بعد غياب 28 عاما.

ولن تكون مهمة السويد سهلة في تجاوز أحد الأحصنة السوداء في البطولة، المنتخب السويدي، الذي أثبت أن باستطاعته تحقيق الفوز بتشكيلة متجانسة، قد لا تحتاج للنجوم.

وتعود آخر مواجهة للفريقين في المونديال 2006 بألمانيا، حين تعادل وقتها الفريقين بنتيجة 2-2.

وسينتظر المنتخب المنتصر من هذا اللقاء الفائز من مواجهة روسيا وكرواتيا مساء اليوم، لتحديد موقعة نصف النهائي الثانية.

ويبدأ المنتخب الإنجليزي بنفس تشكيلة مباراة دور الـ16 :

حارس المرمى: جوردان بيكفورد، للدفاع: هاري ماغواير، جون ستونز، كايل ووكر، للوسط: جوردان هيندرسون، ديلي آلي، جيسي لينغارد، كسران تريبيير، آشلي يونغ، للهجوم: هاري كين، رحيم ستيرلنغ.

أما منتخب السويد فيلعب بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: روبن أولسن، للدفاع: أميل كرافث، فيكتور ليندلوف، أندرياس غرانكفيست، لودفيغ أوغستينسون، للوسط: فيكتور كلايسون، سيباستيان لارسون، ألبن إيكدال، إيميل فورسبرغ، للهجوم: ماركوس بيرغ، أولا تويفونين.

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ق30: أول ركنية لإنجلترا تثمر عن الهدف الأول! ارتقاء رائع كالعادة من المدافع العملاق هاري ماغواير ليضعها برأسه في شباك أولسن.

ق19: هداف المونديال هاري كين يخترق الدفاع السويدي للمرة الأولى ويسدد كرة خطيرة جاورت القائم.

ق13: التهديد السويدي الأول يأتي على شكل تسديدة من بعيد لكلايسون، لكنها تعلو العارضة.

الحكم الهولندي بيورن كويبرز يطلق صافرة بداية اللقاء في استاد سامارا.. إنجلترا تحلم بالعودة لنصف النهائي بعد غياب 28 عاما، ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام صلابة السويد.