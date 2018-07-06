وتمثل المباراة مواجهة مرتقبة بين أقوى خط هجوم في البطولة (بلجيكا)، وأقوى خط دفاع في البطولة (البرازيل).

وتعد المواجهة إحدى أقوى المبريات في المونديال حتى الآن، وذلك بسبب كوكبة النجوم التي تكتظ بها تشكيلة الفريقين.

وتعود آخر مواجهة للفريقين في المونديال لعام 2002، عندما أخرجت البرازيل بلجيكا من دور الـ16، بعد التغلب عليها بنتيجة 2-0.

وسيواجه المنتخب المنتصر من هذا اللقاء المنتخب الفرنسي الذي حجز مقعده في نصف النهائي بعد تغلبه على أوروغواي بنتيجة 2-0، في وقت سابق اليوم.

ويبدأ المنتخب البرازيلي بتشكيلة قوية شهدت عودة المدافع مارسيلو، وغياب لكاسيميرو الموقوف:

حارس المرمى: أليسون بيكير، للدفاع: فاغنر، تياغو سيلفا، ميراندا، مارسيلو، للوسط: باولينيو، فيرناندينيو، فيليب كوتينيو، للهجوم: غابرييل جيسوس، ويليان، نيمار.

أما منتخب بلجيكا فيلعب بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: تيبو كورتوا، للدفاع: يان فيرتونغين، فنسينت كومباني، توبي ألديرفيريلد، للوسط: أكسل فيتسيل، مروان فيلايني، ناصر شاذلي، توماس مونييه، للهجوم: إيدن هازارد، كيفن دي بروين، روميلو لوكاكو.

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ق26: نجم ريال مدريد مارسيلو يسدد بقوة من خارج المنطقة ولكن كورتوا بالمرصاد من جديد.

ق19: كوتينيو يسجل حضوره بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يمسكها الحارس البلجيكي كورتوا.

ق13: فرناندينيو البديل الجديد يسجل بالرأس في مرماه من ركنية ليهدي بلجيكا التقدم.

إثارة كبيرة في أول 10 دقائق.. تهديد للفريقين على المرمى.. مباراة تعد بالكثير.

ق8: القائم ينقذ بلجيكا! المدافع البرازيلي تياغو سيلفا يضيع الهدف الأول من مسافة قريبة أمام المرمى البلجيكي.

الحكم الصربي ميلوراد مازيتش يطلق صافرة بداية اللقاء في كازان.. "نهائي مبكر" بين فريقين من الأقوى في المونديال.