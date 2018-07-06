وقال تشيريتشيسوف في مؤتمر صحفي "اتصل بي الرئيس بوتن قبل المباراة ضد إسبانيا وبعدها. بالطبع عندما يدعمك الرئيس فهذا يجعلنا مرتاحين"، مضيفا: "اللاعبون يعرفون ذلك وهذه دفعة إضافية لنا من حيث التحفيز".

وتابع بوتن على شاشات التلفزيون مباراة روسيا وإسبانيا بطلة العالم 2010، التي حسمها أصحاب الأرض 4-3 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1)، فحجزوا بطاقتهم إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عهد الاتحاد السوفيتي.

ورغم قيادته المنتخب الروسي إلى مخالفة التوقعات، بدا تشيرتشيسوف (54 عاما) متواضعا عشية مواجهة كرواتيا، وقال "أنا كمدرب، بشكل علني، أحاول ألا أشاهد التلفزيون أو أقرأ الصحف، أنا أركز على عملي وهذا كل شيء"، مضيفا "أعتقد أن اللاعبين متشابهون. من الجيد تذكير أنفسنا بالمباراة ضد إسبانيا، لكن دعونا نتطلع الآن إلى الأمام. سنخوض مباراة مختلفة الآن بمستوى مختلف في ربع النهائي".

وتلقى تشيرتشيسوف دفعة معنوية جيدة عشية مواجهة كرواتيا بعودة مهاجمه وسسكا موسكو آلان دزاغوييف الذي غاب منذ تعرضه للإصابة بتمزق في الفخذ في الشوط الأول من المباراة الافتتاحية ضد السعودية (5-صفر).