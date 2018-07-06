وسيواجه المنتخب الفرنسي المرشح تحديا صعبا يتمثل بتجاوز منتخب أوروغواي صاحب خط الدفاع الأقوى في البطولة، لكن "الديوك" يعولون كثيرا على الموهبة المتفجرة كليان مبابي.

وكما كان متوقعا، لن يبدأ نجم أوروغواي إيدنسون كافاني اللقاء، وقد يشارك لاحقا من على دكة البدلاء. وهذا الأمر قد يشكل ضربة قوية لحظوظ أوروغواي في تجاوز "الديك الفرنسي".

وتعود آخر مواجهة للفريقين في المونديال عام 2010، عندما تعادلا وقتها سلبيا في مباراة "باهتة" في افتتاح المجموعة الأولى.

وسينتظر المنتخب المنتصر من هذا اللقاء الفائز من مواجهة البرازيل وبلجيكا مساء اليوم، لتحديد موقعة نصف النهائي.

ويبدأ المنتخب الفرنسي بنفس تشكيلة مباراة دور الـ16 باستثناء غياب بليس ماتويدي الموقوف:

حارس المرمى: هوغو لوريس، للدفاع: بينجامين بافار، رافاييل فاران، سامويل أومتيتي، لوكاس هيرنانديز، للوسط: نغولو كانتي، بول بوغبا، كورينتين توليسو، للهجوم: أنطوان غريزمان، كليان مبابي، أوليفييه جيرو.

أما منتخب أوروغواي فيلعب بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: فيرناندو موسليرا، للدفاع: مارتن كاسيريس، خوسيه خيمينيز، دييغو غودين، دييغو لاكسالت، للوسط: رودريغو بينتانكور، ناهيتان نانديز، لوكاس تورييرا، ماتياس فيسينو، للهجوم: لويس سواريز، كرستيان ستواني.

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ق86: استسلام تام من منتخب أوروغواي، الذي يبدو مسلما بأن مسيرته في المونديال انتهت اليوم.

ربع ساعة متبقية على نهاية المباراة وأوروغواي تبدو عاجزة عن خلق أي خطورة بغياب كافاني.

ق72: كافاني لن يشارك في المباراة! المدرب أوسكار تاباريز يجري تبديله الثالث ويدخل أوريتافسكايا في محاولة للعودة للمباراة.

ق61: خطأ كارثي من حارس مرمى أوروغواي موسليرا يهدي الهدف الثاني لفرنسا! تسديدة قوية نفذها غريزمان من خارج المنطقة، ليدخلها موسليرا في مرماه بالخطأ.

انطلاق الشوط الثاني.. نجم أوروغواي إيدنسون كافاني لا يزال على دكة البدلاء.

الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم متأخر للمنتخب الفرنسي 1-0

ق44: الحارس لوريس يتألق ويحرم أوروغواي من التعادل. الحارس الفرنسي يتصدى لرأسية المدافع كاسيريس ثم لتسديدة غودين.

ق40: فرنسا تتقدم! خطأ لفرنسا ينفذه غريزمان على رأس المدافع فاران الذي يسكنها في المرمى.

ق39: لاعب وسط أوروغواي بينتانكور أول الغائبين عن نصف النهائي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في البطولة.

ق36: أوروغواي تضيع أولى الفرص بتسديدة للاعب فيسينو، يمسكها الحارس لوريس.

ق33: الفرنسي هيرنانديز يمزق قميص الأوروغواياني نانديز ويحصل على أول بطاقات المباراة الصفراء.

ربع ساعة متبقية على نهاية الشوط الأول.. المباراة تتسم بالحذر الشديد والصلابة الدفاعية. تفاصيل صغيرة قد تحسم المباراة.

ق20: من الواضح أن أوروغواي ستعتمد على الهجمات المرتدة، بينما ستترك الاستحواذ للفرنسيين.

ق15: الفرنسي مبابي يضيع فرصة سهلة أمام المرمى! تمريرة رائعة بالرأس من جيرو لمبابي غير المراقب، الذي يقرر ضربها بالرأس أمام المرمى، لتذهب فوق العارضة.

ق10: بداية المباراة تتسم بالخشونة الزائدة من كلا الفريقين.

الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانيا يطلق صافرة بداية اللقاء في ملعب نيجني نوفغورود.. فرنسا تحلم بالعودة لنصف النهائي بعد غياب 12 عاما، ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام صلابة الأوروغواي.