وقالت صحيفة "ذا صن" إن ممثلي النجم البرتغالي يخوضون مفاوضات مع المسؤولين في موقع التواصل الشهير، حول إمكانية إنتاج 13 حلقة وثائقية حول حياة رونالدو.

ووفقا لمصادر، قد يدر إنتاج الحلقات على النجم البرتغالي 10 ملايين دولار.

وستظهر الحلقات لقطات حصرية للحياة الشخصية لرونالدو، وستكون أكبر سلسلة حلقات من إنتاج فيسبوك حتى هذه اللحظة.

ويحاول فيسبوك الدخول لمعترك إنتاج المسلسلات الخاصة، على غرار شركة "أمازون" و"نيتفليكس".

ويذكر أن موجة من التكهنات حامت في الأيام الماضية حول انتقال النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي خلال الصيف الجاري.