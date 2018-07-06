وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى دور ربع النهائي إثر فوزه على منتخب كولومبيا بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة هدف لمثله.

ويقول مشجعو كولومبيا الذين قدموا العريضة إن المنتخب الإنجليزي استفاد من ضربة جزاء غير مستحقة في الشوط الثاني، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأثار إقصاء كولومبيا غضبا عارما وسط مشجعي المنتخب، حيث ذكرت مصادر إعلامية أن تهديدات بالقتل وصلت للاعبي المنتخب ماتيوس أوريبي وكارلوس باكا، بعد إخفاقهما في تسديد ركلتي جزاء.

وتقول العريضة التي تطالب بإعادة المباراة، إن حكم اللقاء كان منحازا لصالح إنجلترا، ولذلك فهم يطالبون الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بإعادة المباراة مجددا.