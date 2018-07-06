وقال لوكاكو في مؤتمر صحفي: "نيمار ليس ممثلا، المنافسون أكثر صرامة عندما يواجهونه، يعرقلونه لأن لديه مزايا خارقة للعادة".



وتابع لوكاكو بعد أبدى غضبه من السخرية التي يتعرض لها نيمار: "أنا متأكد من أنه سيكون الأفضل في العالم يوما ما ، وأنا سعيد جدا لأنني سأواجهه".



وأشاد لوكاكو بالفريق البرازيلي، مستدركا أنه يمكن كسر قوة دفاعهم الصلب الذي استقبل هدفا واحد فقط حتى الآن في المونديال، بحسب ما ذكرت صحيفة "تليغراف".

وختم نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي كلامه بالقول: "سنلعب ضد أفضل فريق متواجد حاليا في كأس العالم، وهو المرشح الأبرز لنيل القلب".

وأضاف: "سيكون تحديا كبيرا لنا أن نكتشف إمكانيات منتخبنا أمام السامبا، فالبرازيل حاليا بدون نقاط ضعف، لاسيما على مستوى خط الدفاع، ومع ذلك أعتقد أننا قادرون على الفوز".