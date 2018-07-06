وعانى دانيلو البالغ عمره 26 عاما من إصابة في الفخذ في المباراة الأولى في دور المجموعات ضد سويسرا وشارك فاجنر بدلا منه منذ ذلك الحين.



وشق دانيلو طريقه إلى التشكيلة الأساسية بعد إصابة داني الفيس قبل انطلاق كأس العالم.



وقال الاتحاد البرازيلي في موقعه في الإنترنت، إن الأشعة أثبتت إصابة لاعب مانشستر سيتي في الكاحل، وسيغيب حتى نهاية البطولة في روسيا.



وأشار الاتحاد البرازيلي إلى أن دانيلو طلب البقاء مع المنتخب وخضع للعلاج.



وتلعب البرازيل، المرشحة لتمديد رقمها القياسي بالفوز باللقب للمرة السادسة، ضد بلجيكا باستاد كازان اليوم الجمعة.