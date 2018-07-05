وفي وقت سابق هذا العام أقر الاتحاد الدولي "فيفا" بإجراء تغيير رابع في الوقت الإضافي، وأثبتت القاعدة الجديدة نجاحها في كأس العالم الجاري في روسيا.

ووفق لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المعدلة، سيسمح للفرق في دوري الأبطال والدوري الأوروبي بإجراء 3 تغييرات في الوقت الأصلي، لكن يمكنها إجراء تغيير رابع إذا ذهبت المباراة إلى وقت إضافي، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

والفرق التي تجري أقل من 3 تغييرات على مدار التسعين دقيقة الأصلية، سيكون بوسعها إجراء 4 تغييرات في المجمل خلال الوقت الإضافي، وهو أمر طال انتظاره من قبل الأندية الأوروبية.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان: "ستدخل سلسلة من التعديلات على لوائح اللعبة حيز التنفيذ على الفور في بطولات الاتحاد الأوروبي المختلفة".

وأشار الاتحاد إلى أن الأندية المشاركة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي، تستطيع وضع 7 لاعبين بحد أقصى كبدلاء في قائمة المباراة، باستثناء المباراة النهائية، إذ سيكون بوسع كل فريق وضع 12 لاعبا بديلا.

وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضا تعديلات على اللوائح المتعلقة باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في المنطقة الفنية.

وقال: "تم تعديل القانون لينص على أن أي صورة من صور الاتصال الإلكتروني ستكون مسموحة إذا كانت تتعلق مباشرة بصحة اللاعب أو سلامته، أو لأسباب خططية"، لافتا إلى أنه يمكن فقط استخدام أجهزة محمولة صغيرة، بحجم راحة اليد.

وأوضح الاتحاد أن مسؤولي الفرق الذين يستخدمون أجهزة غير مصرح بها، سيتم طردهم من المنطقة الفنية.