وقال موجي: "أعتقد أن كريستيانو رونالدو، خضع بالفعل للفحص الطبي في ميونخ"، وفقا لما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

ويأتي ذلك بعد تقارير ذكرت، أن يوفنتوس قدم عرضا للريال بقيمة 100 مليون يورو للحصول على خدمات رونالدو، فيما أكدت وسائل إعلام إسبانية أن الأمور حسمت خلال اجتماع عقد في مدريد بين رئيس الريال، فلورينتينو بيريز، وخورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه اجتماعا طارئا عقد بين الرجلين من أجل اتخاذ قرار نهائي وحاسم لمصير رونالدو، بعد أن راجت أخبار انتقاله إلى صفوف اليوفي.

وذكرت تقارير صحفية أن هذا الاجتماع كان مقررا صباح الخميس، لكنه عجل وعقد مساء الأربعاء.

ووفقا للصحيفة، فإن الأمور حسمت وأن رونالدو في طريقه للانتقال للسيدة العجوز، حيث سيتقاضى 30 مليون يورو سنويا.