ووفقا لصحيفة "إس" الإسبانية، اجتمع مسؤولو الناديين بعد خروج إسبانيا من المونديال، وتوصلا لاتفاق ينص على أن يدفع ريال مدريد الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب ويقدر بقيمة 40 مليون يورو.

ويسعى ريال مدريد منذ فترة للبحث عن ظهير أيمن ليكون بديلا لكارفاخال، الذي تعرض للعديد من الإصابات الموسم الماضي.

يذكر أن المدرب الجديد غولين لوبيتيغي فضل أودريوزولا على حساب لاعب برشلونة سيرغي روبرتو ولاعب تشلسي سيزار أزبليكويتا في قائمة إسبانيا لخوض المونديال.

وذلك عندما كان مديرا فنيا لمنتخب إسبانيا قبل إقالته من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم قبل انطلاق المونديال بيومين بسبب إعلان ريال مدريد التوقيع معه.