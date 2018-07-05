ووفقا للأرقام المذكورة في التقرير فإن إجمالي الوقت المهدر من قبل نيمار بمفرده يقرب من 14 دقيقة كاملة (13 دقيقة و50 ثانية بالتحديد).

كانت المباراة أمام المكسيك الأكثر إهدارا للوقت من قبل نجم باريس سان جرمان، حيث أضاع 5 دقائق و30 ثانية في محاولات ادعاء الإصابة.

ففي واقعة واحدة خلال هذه المباراة أضاع نيمار دقيقتين كاملتين عندما أقدم لاعب المكسيك ميغيل لايون بدهس قدمه بعد استفزازات نيمار المتكررة.

التلفزيون السويسري أوضح في تقريره أيضا أن مباراة تأهل البرازيل لدور الـ 16 أمام صربيا شهدت إضاعة نيمار لدقيقتين أيضا (دقيقة و56 ثانية تحديدا)، وأمام سويسرا 3 دقائق و40 ثانية في الإجمالي.

وصف التقرير نيمار، باللاعب الأسوأ في المونديال، مؤكدا أنه تعرض في 4 مباريات إلى 23 مخالفة ضده، وفي أغلب تلك المخالفات يميل نيمار للتمثيل والمبالغة في ادعاء التعرض للأذى بغرض التأثير على قرارات الحكم أو إضاعة الوقت.