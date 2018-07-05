ومن المقرر أن يخوض منتخب زيمباوبي مباراة ضد نظيره التونسي السبت في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة العالم 2019 في اليابان.

وانتشرت صور على مواقع التواصل، تظهر لاعبي منتخب زيمبابوي نائمين في الشارع خارج الفندق المخصص لهم، مع كل أمتعهم وحقائبهم، ما أثار موجة من السخط في بلادهم.

ورد الاتحاد التونسي في بيان عدد فيه سلسلة من التباينات مع وفد زيمبابوي، بدأت من امتناع وفد المنتخب الضيف عن دفع بدل تأشيرة الدخول للبلاد والبالغة 60 دينارا تونسيا (20 يورو) لدى وصوله الاثنين.

وأشار الاتحاد إلى أنه بعدما تم "حل الاشكال"، نقل "كامل الوفد إلى مدينة باجة (شمال تونس) عبر حافلة مكيفة، حيث كان الوصول في الساعة الثامنة ليلا إلى النزل وتم توزيع الغرف على أفراد الفريق ثم تم تناول العشاء من دون أي ملاحظة تذكر".

وأشار الى انه بعد ذلك، قدم رئيس الوفد الزائر ملاحظات تتعلق بعطل في "بيت استحمام غرفة واحدة، وكذلك بعدم توفر مسبح من طرف النزل، وضعف" في خدمة الإنترنت اللاسلكية، "مهددا بمغادرة النزل".

وأوضح انه بعد تدخل مسؤول لجنة التنظيم وأعضاء في الاتحاد لإقناع الوفد الزائر بتمضية الليلة في الفندق على ان يتم نقلهم الى آخر في اليوم التالي، "رفضوا وأصروا على البقاء خارج النزل، وفي الساعة السادسة والنصف صباحا تم نقل كامل الوفد" إلى فندق آخر "نال استحسانهم، وقد قدم رئيس الوفد اعتذارا شفهيا لرئيس لجنة التنظيم".