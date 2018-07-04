ونقلت صحيفة "الماركا" عن ريفالدو قوله "إذا أراد نيمار الفوز بالكرة الذهبية عليه أن يلعب في أقوى الأندية بالعالم"، مضيفا "في باريس سان جيرمان، لن يفوز أبدا بجائزة أفضل لاعب".

وقال النجم البرازيلي السابق، البالغ من العمر 46 عاما والذي حمل قميص الفريق الكتالوني ما بين 1997 و2002 "انتقال نيمار إلى ريال مدريد قد يكون تحولا مهما".

ويوم أمس الثلاثاء، نفى ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تقريرا، قال إنه عرض مبلغا قياسيا يبلغ 310 ملايين يورو "360.59 مليون دولار" لضم نيمار.

وقال النادي في بيان بموقعه على الإنترنت "في ضوء المعلومات التي أعلنتها قناة تلفزيونية إسبانية، بشأن عرض مزعوم من ريال مدريد، إلى باريس سان جرمان، حول لاعبه نيمار، يرغب ريال مدريد في التأكيد على أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق".