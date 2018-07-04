وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأربعاء، تشير التقارير إلى أن رونالدو بدأ يبحث بالفعل عن منزل للإقامة في مدينة تورينو، شمال غربي إيطاليا، التي تعد معقل يوفنتوس، وسط تصاعد الحديث عن انتقاله إلى النادي الإيطالي هذا الصيف.

ولدى رونالدو ذاكرة جميلة تتعلق بزيارات عدة إلى مدينة تورينو الإيطالية، كان آخرها خلال مشاركته في أبريل الماضي في مباراة فريقه ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل على استاد يوفنتوس ركلة مذهلة.

واعترف رونالدو بعد هذه المباراة بأنه كان من أنصار فريق "السيدة العجوز" عندما كان طفلا، ليكون لهذا الاعتراف ما بعده بعد 3 أشهر من المباراة.

وأشارت تقارير وسائل إعلام إيطالية إلى أن رونالدو قد ينتقل إلى يوفنتوس بمبلغ 350 مليون يورو في حال تمت الصفقة، متضمنة بدل الانتقال وأجر اللاعب على مدى 4 سنوات.