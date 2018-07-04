وجاء في البيان : "بخصوص المعلومات التي نشرت في الساعات الماضية بشأن اتفاق مزعوم بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان لضم اللاعب كيليان مبابي، يؤكد ريال مدريد أن هذا الأمر غير صحيح بشكل كامل."

وأضاف أن ريال مدريد لم يقدم أي عرض إلى النادي الفرنسي أو اللاعب، ويدين نشر هذا النوع من المعلومات "غير المؤكدة" من أي من الأطراف.

صفقة تاريخية

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية نقلت عن الصحفي الفرنسي بابتيست ريبارت أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان توصلا لاتفاق يقضي بانتقال مبابي إلى النادي الملكي مقابل مبلغ 272 مليون يورو، هو الأكبر في تاريخ انتقالات كرة القدم.

وقال ريبارت في تغريدة: "حصري: وافق ريال مدريد على صفقة بقيمة 272 مليون يورو لصالح مبابي"، مضيفا "سيدفعون المبلغ على 4 دفعات."

وقدم مبابي أداء مثيرا للإعجاب خلال مونديال روسيا 2018، إلا أن مسؤولي ريال مدريد كانوا يراقبون اللاعب الفرنسي منذ مدة.

وأصبح مبابي بعد مواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم، أول لاعب دون العشرين من عمره، يسجل هدفين في مباراة إقصائية في كأس العالم، منذ حقق ذلك أسطورة كرة القدم البرازيلية عام 1958.