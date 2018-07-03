وتمثلت أول فرصة حقيقية للتهديف في ركلة من مهاجم المنتخب الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 15، إلا أن الكرة ارتفعت فوق المرمى.

وفي الدقيقة 37 وقع خطأ من الكولومبي جيفرسون أندريس ليرما على هاري كين، أسفرت عن ضربة حرة تخللتها مناوشات بين اللاعبين، تعرض على إثرها اللاعب الكولومبي رقم 5 ويلمار باريوس لبطاقة صفراء.

وقد تعرض اللاعب الإنجليزي ديلي ألي لإصابة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، خرج على إثرها من المباراة.

حصل الكولومبي سنتياغو أرياس على بطاقة صفراء في الدقيقة 52 بسبب دفعه لهاري كين.

وقد حصل المنتخب الإنجليزي على ضربة جزاء بعد إعاقة هاري كين في الدقيقة 53، فيما حصل اللاعب كارلوس سانشير على إنذار.

وتخللت مناوشات بين اللاعبين قبل ضربة الجزاء، حصل بسببها الإنجليزي جوردون هندرسون على إنذار، ثم تمكن كين من إحراز الهدف في الدقيقة 57.

وأجرى المنتخب الكولومبي تبديله الأول في الدقيقة 60، بدخول كارلوس باكا وخروج جيفرسون اندريس ليرما.

وفي الدقيقة 62 حصل نجم المنتخب الكولومبي رادميل فالكاو على إنذار، فيما حصل زميله كارلوس باكا على إنذار في الدقيقة 63.

وقد تعرض الإنجليزي أشلي يونغ للإصابة في الدقيقة 66، إلا أنه أكمل المباراة.

من جانبه، أصبح جيسي لينغارد ثاني إنجليزي يحصل على إنذار في المباراة، في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 78 أجرى المنتخب الكولومبي تبديله الثاني، بنزول أندريس أوريبي، وخروج كارلوس سانشيز.

أما المنتخب الإنجليزي فقد أجرى تبديله الأول في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، بدخول إيريك داير وخروج ديلي ألي.

وشهدت الدقيقة 88 تغييرين من قبل الفريقين، فمن الجانب الإنجليزي خرج رحيم ستيرلينغ ودخول جيمي فاردي، ومن الجانب الكولومبي خرج خوان كوينتيرو ودخل موريال.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، أحرز الكولومبي ياري مينا هدفا لمنتخب بلاده، بمساعدة خوان كوادرادو في أعلى يسار المرمى.

وأجرى المنتخب الإنجليزي تبديلا بخروج آشلي يونغ ونزول داني روز في الدقيقة 101 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 112 أحرز المنتخب الإنجليزي تغييرا بخروج كايل ووكر ودخول ماركوس راشفورد، فيما أجرى المنتخب الكولومبي تغييرا في الدقيقة 115، إذ خرج سانتياغو أريس ودخل كريستيان زاباتا.

وفي الدقيقة 117 حصل الكولومبي خوان كوادرادو على بطاقة صفراء.

ويسعى المنتخبان إلى خطف بطاقة التأهل الأخيرة إلى دور الثمانية، وقطع خطوة نحو تحقيق حلم الوصول إلى نهائي مونديال روسيا في يوم 15 يوليو الجاري.

تشكيلة "الأسود الثلاثة":

يخوض منتخب إنجلترا مواجهة الثلاثاء بتشكيلة تضم:

جوردان بيكفورد، كايل والكر، جون ستونز، هاري ماغواير، جيسي لينغارد، غوردان هندرسون، هاري كين، رحيم ستيرلينغ، كييران تريبيير، آشلي يونغ و ديلي ألي.

تشكيلة كولومبيا:

وتضم تشكيلة كولومبيا كل من : دافيد أوسبينا، سانتياغو أرياس، ويلمار باريوس، كارلوس سانشيز، راداميل فالكاو، خوان كوادرادو، ييري مينا، جيفرسون ليرما، جوهان موخيكا، خوان كينتيرو و دافينسون سانشيز