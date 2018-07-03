وتمثلت أول فرصة حقيقية للتهديف في ركلة من مهاجم المنتخب الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 15، إلا أن الكرة ارتفعت فوق المرمى.

ويسعى المنتخبان إلى خطف بطاقة التأهل الأخيرة إلى دور الثمانية، وقطع خطوة نحو تحقيق حلم الوصول إلى نهائي مونديال روسيا في يوم 15 يوليو الجاري.

ويعول الإنجليز في المباراة المصيرية على مهاجم توتنهام، هاري كين من أجل قيادة "الأسود الثلاثة" إلى ربع نهائي مونديال روسيا.

بدوره، يسعى منتخب كولومبيا لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في تاريخ مواجهاته مع المنتخبات الأوروبية في نهائيات كأس العالم. إذ سبق له الفوز على اليونان في مونديال البرازيل، قبل أن يفوز على بولندا في مونديال روسيا.

وتضع الجماهير الكولومبية آمالها على رادميل فالكاو، والجناح خوان كوادرادو، إلى جانب نجم بايرن ميونخ خيميس رودريغيز هداف مونديال البرازيل إن تمكن من المشاركة بعد إصابته في المباراة السابقة.

تشكيلة "الأسود الثلاثة":

يخوض منتخب إنجلترا مواجهة الثلاثاء بتشكيلة تضم:

جوردان بيكفورد، كايل والكر، جون ستونز، هاري ماغواير، جيسي لينغارد، غوردان هندرسون، هاري كين، رحيم ستيرلينغ، كييران تريبيير، آشلي يونغ و ديلي ألي.

تشكيلة كولومبيا:

وتضم تشكيلة كولومبيا كل من : دافيد أوسبينا، سانتياغو أرياس، ويلمار باريوس، كارلوس سانشيز، راداميل فالكاو، خوان كوادرادو، ييري مينا، جيفرسون ليرما، جوهان موخيكا، خوان كينتيرو و دافينسون سانشيز