وكان محرز (27 عاما) مساهما أساسيا في تتويج ليستر بلقب الدوري الممتاز موسم 2015-2016، واختير أفضل لاعب خلاله بحسب تصويت اللاعبين، وأفضل لاعب أفريقي لعام 2016 بحسب الاتحاد القاري للعبة.

وأفادت شبكة "سكاي سبورت" أن اللاعب سيخضع لفحص طبي في مانشستر خلال هذا الأسبوع، علما أن فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا الذي توج بلقب الدوري الموسم المنصرم، سعى إلى التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية، دون الاتفاق مع ناديه على السعر.

وانضم محرز إلى ليستر عام 2014 قادما من نادي لوهافر الفرنسي مقابل 400 ألف جنيه إسترليني فقط. وسعى مانشستر سيتي للتعاقد معه الشتاء الماضي، إلا أنه لم يكن على استعداد لدفع مبلغ 80 مليون جنيه.

وأشارت "سكاي" إلى أن ليستر بات أكثر استعداد حاليا للتخلي عن محرز، بعدما تعاقد مع جيمس ماديسون من نادي نوريتش سيتي مقابل 24 مليون جنيه إسترليني.

وخاض محرز 179 مباراة مع ليستر سجل خلالها 48 هدفا، منها 17 في الدوري خلال الموسم الذي توج فيه ناديه باللقب.

وفي حال تمت صفقة انتقال محرز بالمبلغ المقدر، سيصبح أغلى لاعب عربي متفوقا على محمد صلاح الذي انضم صيف العام 2017 إلى ليفربول قادما من روما، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 39 مليون جنيه.