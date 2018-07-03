وتسبب إهدار يورغنسن لركلة ترجيح يوم الأحد في خروج الدنمارك، بعد التعادل 1-1 في استاد نيجني نوفغورود في روسيا.

وقال الاتحاد الدنماركي في تغريدة على تويتر: "توقفوا. يجب على مجتمعنا ألا يتقبل أبدا أي تهديدات بالقتل سواء لنجوم كأس العالم أو للساسة أو للآخرين".

وأضاف: "هذه واقعة غير مقبولة تماما. لقد أبلغنا الشرطة بالقضية لإيقاف هذا الجنون"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأهدر 3 لاعبين من الدنمارك ركلات الترجيح لتتفوق كرواتيا 3-2، لكن يورغنسن كان آخر من أهدر، لذا تلقى تهديدات وتعرض أيضا لإساءة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه حظي أيضا بدعم كبير من مجموعة من المشجعين.