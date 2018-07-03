وقال روني (32 عاما)، الذي سيوقع في 10يوليو، عقدا لمدة 3 عوام، ونصف العام مع نادي العاصمة واشنطن مقابل 13 مليون دولار: "لست هنا من أجل تمضية أعوامي الأخيرة، أنا هنا من أجل المنافسة والفوز".

ويأتي إنتقال لاعب إيفرتون، ومانشستر يونايتد السابق، في وقت يمر فيه نادي "دي سي يونايتد" بأسوأ فتراته إذ يحتل المركز الـ12 في المنطقة الشرقية برصيد 10 نقاط من فوزين فقط في 13 مباراة.

واعتبر روني: "إنه تحد مثير للغاية. تابعت الدوري الأميركي، في الأعوام الأخيرة، وعلينا (فريق دي سي يونايتد) أن نتطور، وهذا أمر واضح. نحتاج لتحقيق نتائج أفضل".

ويرى روني أن النادي بحاجة لضخ دماء جديدة، من أجل أن يتصالح مع ماضيه المجيد، إذ أن اللقب الأخير في الدوري من الألقاب الأربعة التي أحرزها الفريق يعود إلى عام 2004.

وأضاف اللاعب الدولي السابق، الذي ارتدى قميص منتخب "الأسود الثلاثة" في 119 مباراة وسجل 53 هدفا (رقم قياسي)، أنه من أجل أن يتطور الفريق عليه "التعاقد مع لاعبين جدد مع أنه لم يلمح إلى أي صفقة جديدة مستقبلية، لكن أنا متأكد من أن الفريق يدرس هذه الإمكانية".

ويرى روني أنه بإمكانه أن يكون "مرشدا للاعبين الشبان في النادي، بإمكانهم التعلم مني وأنا أتعلم منهم".

واعترف اللاعب الفائز مع فريق "الشياطين الحمر"، بلقب الدوري الإنجليزي 5 مرات، وبكأس إنجلترا 3 مرات وبدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، أنه فضّل الانتقال إلى واشنطن بدلا من نيويورك أو لوس أنجلوس بسبب الهدوء الذي يميز العاصمة التي يشبهها البعض ببلدة ريفية.

وقال: "بلد جديد وثقافة جديدة، كل شيء جديد بالنسبة لي"، مشيرا الى أنه ذهب إلى لوس أنجلوس ونيويورك "لكني"وجدتهما صاخبتين. أحتاج الى الهدوء من أجل الهروب إلى السكينة عندما احتاج ذلك، واعتقد أنه بامكاني فعل ذلك هنا".

وبدأ المهاجم الغائب عن الملاعب منذ فترة، تحضيراته لاستعادة كامل لياقته كي يكون جاهزا لخوض المباراة الافتتاحية للملعب الجديد للفريق الذي يتسع لـ20 ألف متفرج وقدرت كلفته حوالي 200 مليون دولار، ضد فانكوفر في 14 يوليو.

وسجل روني 11 هدفا لإيفرتون الموسم المنصرم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينها ثلاثية في مرمى وست هام في نوفمبر، معززا مركزه الثاني على قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي خلف آلن شيرر (208 أهداف مقابل 260).