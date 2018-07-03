وقال أوسوريو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت خطتي للسيطرة على نيمار، هي الاعتماد على اللعب النظيف، ولكن لاعبي الفريق حصلوا على عدد من البطاقات الصفراء بسبب ما فعله نيمار ما أدى إلى خوف لاعبي المكسيك".

وأضاف: "بسبب الأخطاء غير الصحيحة التي حصل عليها نيمار، أضعنا الكثير من الوقت، إنه عار على كرة القدم أن يضيع الوقت بسببه إننا نلعب مع رجال وليس مع أطفال لذلك كرة القدم للأقوياء فقط"‍.

وختم مدرب المكسيك كلامه بقوله: "لدينا لاعبون أكفاء مثل ما لدى البرازيل، ونجحنا بفرض أسلوبنا، ولكننا بحاجة إلى المزيد من العمل، والقادم سيكون أفضل لنا بكل تأكيد"، وفقا لصحيفة "الماركا" الإسبانية.

وقاد نيمار منتخب بلاده البرازيل لتحقيق انتصار مثير على المكسيك بنتيجة 2-0، وسجل نجم باريس سان جرمان الفرنسي هدف المباراة الأول في الدقيقة 51، بعد أن استغل تمريرة عرضية من زميله ويليان، ليسكنها بسهولة في الشباك.

وساهمت انطلاقة نيمار الرائعة من جهة اليسار بحسم اللقاء في الدقيقة 88، بعد أن أهدى تمريرة على طبق من ذهب لزميله فرمينو، الذي أسكنها الشباك، منهيا آمال المكسيك في العودة للقاء.

وتكررت "عقدة" المكسيك في عبور دور الـ16 من بطولة كأس العالم للمرة السابعة على التوالي، فيما بلغت البرازيل ربع النهائي للمرة السابعة على التوالي.