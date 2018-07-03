رغم تلقي شباكه لهدفين في الشوط الثاني أمام البرازيل، إلا أن أوتشوا سجل رقما مميزا بنجاحه في التصدي لـ 8 كرات على مرماه من رفاق نيمار طوال الـ 90 دقيقة، والرقم الوحيد الذي يتفوق على هذا الرقم هو رقم أوتشوا نفسه بعد أداء رائع أمام منتخب ألمانيا، وفقا لحساب "أوبتا" الإحصائي على تويتر.

وتصدى الحارس المكسيكي أمام الماكينات الألمانية في المباراة الافتتاحية لـ 9 كرات على مرماه، في رقم قياسي لم يحققه أي حارس مرمى طوال البطولة حتى الآن، لتفوز المكسيك بهدف نظيف في المباراة.

أوتشوا، حارس ستاندارد لييج البلجيكي، وفقا لإحصائية أخرى أكدت أنه الحارس الأول في مونديال روسيا الذي يحقق 20 تصديا عن مرماه، ليترك بصمته قبل مغادرة البطولة، مكررا تقريبا ما قام في المونديال السابق، مؤكدا أنه أحد أبرز حراس المرمى في العالم، رغم أنه لا يلعب في أكبر أندية العالم.