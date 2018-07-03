وخرج مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الشوط الثاني من مباراة الدور ثمن النهائي التي أقيمت السبت في سوتشي، بعد تسجيله هدفي منتخب بلاده (2-1) في مرمى البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو. وأثارت الإصابة في ربلة الساق اليسرى، مخاوف من غياب كافاني عن مباراة الدور ربع النهائي ضد فرنسا الفائزة على الأرجنتين 4-3.

وفي بيان بعد ظهر الاثنين، أكد الاتحاد ان "اللاعب إدينسون كافاني خضع لفحص بالأشعة أكد وجود تورم (في ربلة الساق) لكن دون وجود تمزق عضلي"، مشيرا إلى أن المهاجم البالغ 31 عاما، سيخضع لتقييم يومي في الأيام المقبلة قبل مباراة الدور ربع النهائي في مدينة نيجني نوفغورود.

وكان الاتحاد قد أكد في وقت سابق أن اللاعب "لا يزال يخلد للراحة، ولم يخضع حتى الآن لفحوص" لتحديد مدى الإصابة وما إذا كان قادرا على المشاركة في مباراة الدور ربع النهائي.

وفي مؤتمر صحافي الاثنين، كشف زميله لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي رودريغو بنتانكور أن كافاني في وضع "جيد جدا، سعيد جدا بالمباراة التي قدمها (...) الآن نأمل في أن يتمكن من التعافي" في وقت يسمح له باللعب الجمعة.

وكان كافاني الذي خرج متألما من أرض الملعب، قد أشار بعد المباراة إلى أنه شعر "بشد صغير"، في ربلة الساق، بينما أعرب مدربه أوسكار تاباريز عن "قلقه"، مؤكدا أنه غير قادر على تحديد "مدى خطورة هذه الإصابة".