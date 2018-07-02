ويسعى منتخب بلجيكا المدجج بالنجوم لإثبات أحقيته في الوصول إلى ربع النهائي، لا سيما بعد أن نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلال الدور الأول، بالفوز في 3 مباريات.

وفي المقابل، سيعمل المنتخب الياباني على محو الصورة السيئة التي ظهر بها في مباراته الأخيرة، عندما خسر من بولندا بهدف نظيف، علما أنه صعد بميزة اللعب النظيف بعدما تساوى مع السنغال في عدد النقاط وعدد الأهداف وفارق الأهداف والمواجهة المباشرة.

وتخوض بلجيكا اللقاء بتشكيلة مكونة من: تيبو كورتوا، توبي ألديرفيريلد، فينسنت كومباني، يان فيرتونغن، توماس مونيي، كيفن دي بروين، ألكس فيتسل، يانيك كاراسكو، إيدن هازارد، درايس ميرتنز، روميلو لوكاكو.

أما اليابان فتبدأ اللقاء بالتشكيلة التالية: إيجي كاواشيما، هيروكي ساكاي، جين شوجي، مايا يوشيدا، يوتو ناغاتومو، ماكوتو هاسيبي، غاكو شيباساكي، غينكي هاراغوتشي، شينجي كاغاوا، تاكاشي إينوي، يويا أوساكو.

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ق62: المهاجم لوكاكو يهدر التسجيل من رأسية على مقربة من المرمى.

نصف ساعة متبقية لبلجيكا للحفاظ على ماء الوجه والعودة للمباراة، أو مواجهة انتقادات لاذعة لجيل "لم يرتق للمستوى".

ق52: تاكاشي إنوي يضاعف النتيجة بعد 4 دقائق فقط! تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء تهدي التقدم لليابان.

ق49: بلجيكا لم تنتظر كثيرا لترد.. القائد هازارد يسدد كرة قوية ترتطم بالقائم الياباني.

ق48: بعكس التوقعات.. اليابان تتقدم بهدف ذكي جدا من هاراغوتشي، الذي استغل خطأ ساذج من المدافع فيرتونغن.

انطلاق الشوط الثاني من دون أي تبديلات لكلا الفريقين

الحكم ينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.. اليابان هو الطرف الأسعد بهذه النتيجة.

ق40: مهارة البلجيكي هازارد تفرض أول بطاقة صفراء للياباني غاكو شيباساكي.

عشر دقائق متبقة على نهاية الشوط الأول.. اليابان استطاعت تدارك الأمر والعودة لأجواء المباراة والهجوم ناحية المنطقة البلجيكية.

ق25: لوكاكو أضاع فرصة ذهبية للتسجيل من عرضية لم يتعامل معها بالشكل الصحيح.

ق24: المباراة لا زالت تخلو من الهجمات الخطرة، ولكنها لا تخلو من الإثارة والندية.

ق1: الياباني كاغاوا يهدد مرمى بلجيكا بعد أقل من دقيقة من انطلاق المباراة.

الحكم السنغالي مالانغ ديدهيو يطلق صافرة بداية اللقاء.. بلجيكا ستحاول التسجيل مبكرا، فيما سيحاول المنتخب الياباني استغلال الاندفاع البلجيكي.