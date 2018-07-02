ولم تلعب سيرينا، المصنفة أولى سابقا و181 حاليا التي خسرت إرسالها في وقت متأخر من المجموعة الثانية، أي مباراة من 2 يونيو وفوزها على الألمانية جوليا غورغيس في الدور الثالث من بطولة رولان غاروس الفرنسية.

واضطرت الأميركية البالغة 36 عاما لإعلان انسحابها من ثمن النهائي حيث كانت ستواجه غريمتها الروسية ماريا شارابوفا، بسبب إصابة في عضلات الصدر.

وتلتقي سيرينا الساعية إلى لقب ثامن في البطولة الإنجليزية، في الدور المقبل مع التشيكية تيريزا سميتكوفا أو البلغارية فيكتوريا توموفا.

وتعود سيرينا إلى ملاعب "أول إنغلاند كلوب" العشبية بعد عامين من فوزها في النهائي على الألمانية إنجيليك كيربر، وقد جنبتها القرعة مواجهات مبكرة مع لاعبات مصنفات في المراكز الأولى، بعدما ارتأى المنظمون تصنيفها في المركز 25، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تدني تصنيفها الحالي كان بسبب الحمل وليس وراءه أي عامل آخر.

ولم تشارك سيرينا في أي دورة على الملاعب العشبية قبل قدومها إلى لندن، حيث ستحاول إحراز اللقب الـ 24 الكبير في مسيرتها ومعادلة الرقم القياسي المطلق الموجود بحوزة الأسترالية مرغاريت كورت.