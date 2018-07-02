ويلتقي فيدرر، الثاني عالميا خلف الإسباني رافايل نادال، والساعي إلى لقب تاسع ورقم قياسي في ويمبلدون، في الدور المقبل مع الفائز من مباراة السلوفاكي لوكاس لاسكو (73) والفرنسي بنجامان بونزي (284) الصاعد من التصفيات.

وكان فيدرر، صاحب 20 لقبا في بطولات الـ"غراند سلام"، أحرز اللقب الثامن على أعشاب ويمبلدون بفوزه في نهائي العام الماضي على الكرواتي مارين سيليتش، المصنف ثالثا، الذي تخطى بدوره الدور الأول على حساب الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-1 و6-4 و6-4.

من جهة أخرى، ودعت سلون ستيفنز بطلة أميركا المفتوحة بطولة ويمبلدون للتنس في يومها الأول، بعدما قدمت أداء متواضعا وبدت بلا حلول في الهزيمة 6-1 و6-3 أمام الكرواتية دونا فيكيتش.

وبدا أن المصنفة الرابعة، البالغ عمرها 25 عاما، التي لم تشارك في أي بطولة على الملاعب العشبية استعدادا لويمبلدون بعد بلوغ النهائي في فرنسا المفتوحة، لا تشعر براحة على الأرضية الأسرع وتحركت بشكل غريب.