وسجل نجم باريس سان جرمان الفرنسي هدف المباراة الأول في الدقيقة 51، بعد أن استغل تمريرة عرضية من زميله ويليان، ليسكنها بسهولة في الشباك.

وساهمت انطلاقة نيمار الرائعة من جهة اليسار بحسم اللقاء في الدقيقة 88، بعد أن أهدى تمريرة على طبق من ذهب لزميله فرمينو، الذي أسكنها الشباك، منهيا آمال المكسيك في العودة للقاء.

وتكررت "عقدة" المكسيك في عبور دور الـ16 من بطولة كأس العالم للمرة السابعة على التوالي، فيما بلغت البرازيل ربع النهائي للمرة السابعة على التوالي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، وأضاع كلا الفريقين الفرص، قبل أن تسيطر البرازيل على مجريات اللقاء في الشوط الثاني، وتحسم النتيجة.

وتنتظر البرازيل المتأهل من لقاء بلجيكا واليابان مساء الاثنين، لتحديد منافسها المقبل في ربع النهائي، السبت.

وستضطر البرازيل لخوض اللقاء دون لاعب وسطها كاسيميرو، بعد حصوله على الإنذار الثاني في البطولة أمام المكسيك.