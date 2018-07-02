ويواجه "راقصو السامبا" خصما عنيدا و"مألوفا" هو المكسيك، التي تريد بدورها فك "عقدة" الخروج من دور الـ16 التي صاحبتها على مدار 6 بطولات متتالية.

وسينتظر المنتخب المنتصر من هذا اللقاء الفائز من مواجهة بلجيكا واليابان التي تجرى لاحقا مساء الاثنين، لتحديد مواجهة ربع النهائي الثالثة.

ويبدأ المنتخب البرازيلي بتشكيلة دفاعية مكونة من: حارس مرمى: أليسون بيكر، مدافعون: فاغنر، تياغو سيلفا، ميراندا، فيليبي لويس، لاعبو وسط: كاسيميرو، باولينيو، فيليب كوتينيو، مهاجمون: ويليان، نيمار، غابرييل جيسوس.

أما منتخب المكسيك فيلعب بالتشكيلة التالية: حارس مرمى: غيرمو أوتشوا، مدافعون: خيسوس غاياردو، كارلوس سالسيدو، هوغو أيالا، أيدسون ألفاريز، لاعبو وسط: أندريس غواردادو، رافاييل ماركيز، هيكتور هيريرا، مهاجمون: كارلوس فيلا، خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو"، هيرفنغ لوزانو.

--

ق33: البرازيل تستعيد السيطرة على المباراة، والحارس أوتشوا ينقذ المكسيك مجددا من تسديدة قريبة للمهاجم البرازيلي جيسوس.

ربع ساعة متبقية على نهاية الشوط الأول.. إثارة لا تتوقف من الطرفين اللذان يقدمان وجبة كروية "دسمة".

ق25: نيمار يراوغ اثنين من مدافعي المكسيك لينفرد بجانب المرمى، إلا أن الحارس أوتشوا يتصدى من جديد.

ق15: الجناح المكسيكي هيرفنغ لوزانو يتلاعب بفيليبي لويس ويخترق من الجهة اليمنى ويمرر كرة خطيرة، ولكن تشيتشاريتو لا يستطيع الوصول إليها بالوقت المناسب.

ق13: المكسيك تسبب كل أنواع المتاعب للبرازيل باستخدام انطلاقات لاعبيها السريعة.

ق5: نيمار يرسل أول تهديد بتسديدة قوية من خارج المرمى، ولكن الحارس المكسيكي أوتشوا يتصدى بقبضة يده.

الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي يطلق صافرة بداية اللقاء في ملعب سامارا.. البرازيل ستحاول فرض أسلوب لعبها الهجومي والسيطرة على اللقاء، فيما ستحاول المكسيك استغلال الهجمات المرتدة للتسجيل.