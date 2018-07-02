وخرج المنتخب المكسيكي من دور الـ16 في البطولات الست السابقة، وهو ما يعني أنه يخوض 4 مباريات فقط، مما شكل "عقدة" لدى جماهير الفريق التي باتت متشائمة من دور الـ16 في المونديال.

وتواجه المكسيك منتخب البرازيل القوي بقيادة نجمه الفذ نيمار، في مدينة سامارا، الاثنين، وكله أمل في فك "العقدة" والوصول للمباراة الخامسة في البطولة، وهي مباراة دور ربع النهائي.

ومنذ مونديال 1994 في الولايات المتحدة، تودع المكسيك بشكل متكرر من دور الـ16 في المونديال، رغم اقترابها من التأهل لربع النهائي مرات عديدة، خلال النسخ الست الماضية من كأس العالم.

وهنا قائمة بنتائج المنتخب المكسيكي في دور الـ16 من كؤوس العالم الأخيرة، التي توضح "العقدة":

مونديال 1994: بلغاريا تهزم المكسيك بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

مونديال 1998: ألمانيا تهزم المكسيك بصعوبة بنتيجة 2-1.

مونديال 2002: الولايات المتحدة تهزم المكسيك 2-0.

مونديال 2006: الأرجنتين تهزم المكسيك 2-1 بعد الوقت الإضافي.

مونديال 2010: الأرجنتين تهزم المكسيك 3-1.

مونديال 2014: هولندا تهزم المكسيك 2-1 بركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

وسبق للمكسيك الوصول لربع النهائي في البطولتين التي استضافتهما على أرضها عامي 1970 و1986.