وأكد ليفربول إن صلاح وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع الفريق، وذلك بعد موسم ناجح نجح خلاله اللاعب المصري بالفوز بأفضل لاعب في الدوري ولقب الهداف.

وقال النادي، في موقعه على الإنترنت، إن صلاح وقع عقدا "طويل المدى"، بينما ذكرت تقارير محلية أنه ارتبط بعقد حتى نهاية موسم 2022-2023.

وتابع بيان النادي الإنجليزي "يربط المهاجم المصري مستقبله مع "الريدز" بتوقيعه على العقد، بعد أقل من عام من وصوله إلى أنفيلد قادما من روما".

وكان صلاح نشر تغريدة على تويتر أثارت الجدل، إذ قال فيها "قد يظن بعضهم أن الأمر قد انتهى ولكن الأمر لم ينته بعد، يجب أن يكون هناك تغيير".

وأثارت التغريدة تساؤلات بسبب غموضها، إذ فسرها البعض على أنها دعوة إلى استقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد النتائج السيئة للفراعنة في نهائيات كأس العالم التي انتهت بثلاث هزائم.

وذهب آخرون إلى الاعتقاد بأن التغريدة تشير إلى احتمال ترك اللاعب للنادي الإنجليزي، وانتقاله إلى فريق آخر، قبل أن يحسم ليفربول الجدل.

وبتوقيع العقد يضع صلاح حدا لتكهنات بمغادرته إلى فريق آخر، لاسيما بعدما أثيرت شائعات عن احتمال انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني.

وخطف صلاح الأضواء بشدة خلال موسمه الأول مع ليفربول، إذ سجل 44 هدفا في 52 مباراة في كل المسابقات، وقاد الفريق للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام ريال مدريد.