وينتظر منتخب روسيا الفائز من هذا اللقاء، بعد انتصار أصحاب الملعب على إسبانيا في وقت سابق من الأحد، إثر لقاء ماراثوني حسمته ركلات الترجيح.

ويأمل المنتخب الكرواتي إكمال عروضه الرائعة التي خطفت الأضواء خلال الدور الأول، في حين يتحفز الدنماركيون لتفجير مفاجأة جديدة في البطولة المثيرة.

ويبدأ منتخب كرواتيا اللقاء بالتشكيلة الآتية: (4-5-1) دانيل سوباسيتش، سايم فيرساليكو، ديان لوفرين، دوماغوج فيدا، إيفان سترينيتش، إيفان راكيتيتش، مارسيلو بروزوفيتش، أنتي ريبيتش، لوكا مودريتش، إيفان بيرزيتش، ماريو ماندزوكيتش.

أما منتخب الدنمارك فيخوض المباراة بهؤلاء اللاعبين: (4-3-3) كاسبر شمايكل، هنريك دالسغارد، سيمون كاير، ماتياس يورغنسن، جوناس نودسن، أندرياس كريستنسن، توماس ديلاني، كريستيان إريكسن، يوسف بولسن، أندرياس كورنيليوس، مارتن برايثويت.

---

ربع ساعة على بداية اللقاء الذي يهدأ نسبيا بعد بداية مثيرة شهدت هدفا في كل شبكة.

ق4: الرد السريع يأتي من مانزوكيتش وكرواتيا تتعادل بعد كرة شبيهة.

ق1: اللقاء يبدأ شديد السخونة.. يورغنسن يسجل الأول للدنمارك بعد مرور أقل من دقيقة إثر كرة لمسها أكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء.

الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا يطلق صافرة البداية للمواجهة الأوروبية الأوروبية.