ويواجه البلد المستضيف تحديا صعبا أمام أكثر من 80 ألف مشجع في استاد لوجنيكيي بموسكو، يتمثل "بالماتادور الإسباني"، الذي لم يقنع كثيرا في دور المجموعات، وحقق انتصارا وحيدا بصعوبة على إيران.

وسينتظر المنتخب المنتصر من هذا اللقاء، الفائز من مواجهة كرواتيا والدنمارك مساء الأحد، لتحديد مواجهة ربع النهائي الثانية.

ويبدأ المنتخب الروسي بتشكيلة دفاعية مكونة من: إيغور أكنفيف، ماريو فرنانديز، إليا كوتيبوف، سيرغي إغناشيفتش، فيدور قدرياشوف، يوري جيركوف، رومان زوبنين، أليكساندر سميدوف، دالر كوزياييف، أرتيم زيوبا، أليكساندر غولوفين.

أما منتخب إسبانيا فيلعب بالتشكيلة التالية: دافيد دي خيا، خوردي ألبا، سيرجيو راموس، جيرارد بيكيه، ناتشو فيرنانديز، سيرجيو بوسكيتس، كوكي، دافيد سيلفا، إيسكو، ماركو أسينسيو، دييغو كوستا.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1، روسيا هي الطرف الأسعد بين الفريقين، وستحاول تضييق المساحات على الإسبان في الشوط الثاني.

ق45+1: المهاجم الإسباني دييغو كوستا يضيع فرصة خطرة من زاوية ضيقة، تصدى لها الحارس أكينفيف.

ق41: المهاجم أرتيم زيوبا يخدع الحارس الإسباني ويسجل ركلة الجزاء بنجاح ويعادل النتيجة وسط جنون استاد لوجنيكي.

ق40: الحكم الهولندي يعلن عن ركلة جزاء لمصلحة روسيا بعد ارتطام ضربة زيوبا بالرأس بيد المدافع جيرارد بيكيه.

ق36: روسيا ترسل تهديدها الحقيقي الأول بتسديدة خطيرة من ألكساندر غولوفين مرت بجانب القائم الإسباني.

ربع ساعة متبقية على نهاية الشوط الأول.. إسبانيا هدأت بعد التقدم، وتسيطر على وسط الملعب من دون المبالغة بالهجوم.

ق22: روسيا تظهر أول المحاولات للهجوم من كرة ثابتة أخرجها الدفاع الإسباني.

الهدف المبكر سيبعثر أوراق الروس، الذين سيتوجب عليهم التحول للهجوم والرد على الإسبان.

ق12: إسبانيا تتقدم بالهدف الأول بعد استغلالها هدفا سجله المدافع الروسي إغناشيفتش في مرماه، بعد ضغط من القائد الإسباني سيرجيو راموس.

الحكم الهولندي بيورن كويبرز يطلق صافرة بداية اللقاء.. إسبانيا ستحاول اختراق دفاعات "الدب الروسي" مبكرا، ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام أكثر من 80 ألف روسي داخل الملعب.