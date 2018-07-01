وقال سامباولي بعد الخسارة بنتيجة 3-4 أمام فرنسا: "لدينا اللاعب الأفضل في العالم (ليونيل ميسي) وكان علينا خلق كل الفرص من أجله كي يحصل على لحظات عظيمة"، حسب موقع "غول".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "حاولنا استخدام خطط عديدة حوله لخلق المساحات له. حاولنا استخدام كل شيء كي يفعل ما اعتاد على فعله"، فيما بدا وكأنه يلقي اللوم على لاعب برشلونة الإسباني.

ووصف كثيرون تصريحات سامباولي بـ"المستفزة"، خاصة أنه يملك كوكبة من النجوم في المنتخب غير ميسي، بإمكانها تغيير مجرى المباريات.

وانتشر فيديو قبل أيام يظهر سامباولي وهو "يستأذن" ميسي بإدخال زميله سيرجيو أغويرو للمباراة، وكأن ميسي هو صاحب القرار الأخير في خطة المنتخب.

وأثار سامباولي سخط الشارع الأرجنتيني باختياراته الغريبة واعتماده على لاعبين محليين، ورفضه إشراك نجم يوفنتوس باولو ديبالا في مباريات المونديال.

ورفض سامباولي الاعتراف بالفشل، حيث قال: "لا أحب كلمة "الفشل. لقد قاتلنا وصنعنا الفرص وكدنا أن نتعادل مع فرنسا".