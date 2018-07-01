وقالت صحيفة "ميركوري نيوز" إن من المتوقع أن يوقع دورانت، أفضل لاعب في نهائي الدوري خلال الموسمين الماضيين، عقدا يحصل بموجب على 30 مليون دولار خلال موسم 2018-2019 بينما تبلغ قيمة السنة الثانية 31 مليون دولار، وفق ما نقلت "فرانس برس".

كما توصل هيوستون روكتس، أكبر منافسي غولدن ستيت في القسم الغربي، لاتفاق للإبقاء على صانع ألعابه البارز كريس بول بعقد لمدة أربع سنوات قيمته 160 مليون دولار وفقا لصحيفة "هيوستن كرونيكل".

وبلغ متوسط تسجيل بول (33 عاما) 18.6 نقطة في المباراة الواحدة خلال 58 مباراة في المرحلة التمهيدية بالموسم الماضي مع هيوستون، لكن غيابه عن آخر مباراتين في نهائي القسم الغربي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية أطاح بآمال فريقه أمام جولدن ستيت.