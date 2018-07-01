وكانت تقارير قد أكدت أن الفرنسي البالغ من العمر 20 عاما، رفض الحصول على مكافآت مالية نظير المشاركة في مونديال روسيا برفقة منتخب بلاده، حيث أشار إلى أن أنه يعتقد أنه لا ينبغي أن يحصل اللاعبون على أموال من أجل اللعب مع منتخب بلادهم.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" أن كل لاعب فرنسي يحصل على 20 ألف يورو في المباراة الواحدة، خلال المشاركة في نهائيات كأس العالم التي تقام في روسيا.



وبات مبابي أصغر لاعب في تاريخ فرنسا يسجل هدفا في كأس العالم أو أي بطولة كبرى، عندما سجل هدف الفوز الوحيد لبلاده أمام البيرو في الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال روسيا 2018.



كذلك أصبح مبابي أصغر لاعب يسجل هدفين في الأدوار الإقصائية، وذلك بعد أن سجل هدفين في مرمى منتخب الأرجتنين ليقود بلاده إلى مواجهة الأورغواي في دور الثمانية.