وبحسب ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية، فإن لاعبي المنتخب الإنجليزي خضعوا لاختبارات نفسية قاست قوتهم العقلية قبل التوجه إلى روسيا، كما أنهم أجابوا عن عدة استبيانات وأسئلة نفسية.

وتولت الأخصائية النفسية بيبا غرانجي، مسؤولية الإشراف على هذه الاختبارات، وذلك بعد أن انضمت إلى المنتخب الإنجليزي العام الماضي، للمساعدة على تطوير أداء الفريق في كأس العالم 2018.

ويسعى المدرب الإنجليزي إلى تفادي سيناريو مشابه لما حصل عام 1996 حين كان لاعبا في منتخب البلاد وتسبب بالخروج من كأس أمم أوروبا بعد إضاعة ركلة جزاء أمام المنتخب الألماني.

وأعد ساوثغيت قائمة بأسماء اللاعبين الذين سيستعين بهم في ركلات الترجيح أمام كولومبيا، الثلاثاء، في حال اقتضت الحاجة.

ويتمتع المنتخب الإنجليزي بسجل سيء في ركلات الترجيح، حيث كشف تحليل نفسي طلبه المدرب، أن سبب هذا الإخفاق المتكرر يكمن في استعجال اللاعبين تسديد الكرة.