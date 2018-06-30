وغرم الفيفا المغرب مبلغ 65 ألف فرنك سويسري بسبب مشاكل خلال التعادل 2-2 مع أسبانيا من بينها شغب جماهيري ودخول ستة أعضاء من الطاقم التدريبي إلى الملعب بعد نهاية المباراة.

كما غرم الفيفا الاتحاد الصربي مبلغ 20 ألف فرنك سويسري "بسبب لافتة سياسية مسيئة" خلال الهزيمة 2-صفر أمام البرازيل باستاد سبارتاك في موسكو.

وكانت صربيا، التي ودعت البطولة، عوقبت بغرامة بسبب لافتة مشابهة في بداية البطولة.

كما تم تغريم المكسيك مبلغ 15 ألف فرنك سويسري بسبب مشاكل جماهيرها وإلقاء بعض الأشياء خلال الهزيمة 3-صفر أمام السويد.