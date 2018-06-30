وقال اللاعب البالغ 34 عاما في حديث لشبكة "تي واي سي" الأرجنتينية "حان الوقت لأقول وداعا. من الآن فصاعدا، أتمنى أن يتمكن جميع الشبان من الوصول إلى هدفنا. الحلم تبخر".

وتابع لاعب برشلونة الإسباني سابقا وهيبي فورتشون الصيني حاليا "حان الوقت لتشجيع اللاعبين على مواصلة المحاولة. عاجلا أم آجلا، سيحققون ذلك (الفوز باللقب الغائب عن خزائن الأرجنتين منذ 1986)"، داعيا إلى "الإصرار، لأنه جزء من الحياة".

ورفض ماسكيرانو الذي يحمل الرقم القياسي بعدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده (147 مباراة) وكان يشارك في كأس العالم للمرة الرابعة، الإجابة على سؤال بشأن إمكانية اعتزال نجم المنتخب وقائده ليونيل ميسي.

وخلال أعوامه الـ15 مع المنتخب الوطني، لم يحرز ماسكيرانو سوى لقبين: الميدالية الذهبية الأولمبية عامي 2004 و2008، مقابل خسارة أربع مباريات نهائية في كوبا أميركا وواحدة في كأس العالم عام 2014.