وافتتح منتخب أوروغواي التسجيل عبر كافاني في الدقيقة 7 بعد أن تابع كرة عرضية من لويس سواريز.

وتمكن أبطال أوروبا من تحقيق التعادل عبر ركلة ركنية أكملها بيبي برأسه في الشباك في الدقيقة 55.

وسجل كافاني الهدف الثاني لأوروغواي من تسديدة مقوسة رائعة من بعيد استقرت على يسار الحارس البرتغالي.

وغادر صاحب الهدفين الملعب في الدقيقة 73 بعد تعرضه لإصابة، وبدا وهو يشير إلى مدربه برغبته في الخروج.

وفشل كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، ورفاقه في تعديل النتيجة، ليلحق رونالدو بميسي الذي سبقه إلى مغادرة البطولة بعد الهزيمة من فرنسا 3-4 في وقت سابق اليوم.

وتلتقي أوروغواي مع فرنسا في ربع النهائي في السابع من يوليو.