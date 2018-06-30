د80: التبديل الأخير لمنتخب أوروجواي بدخول كارلوس سانشيز، محل ناهيتان نانديز

د73: كريستيان ستواني يحل محل كافاني.

د61: كافاني يحرز الهدف الثاني بتسديدة رائعة على يسار الحارس البرتغالي

د60: ضغط هجومي من البرتغال وضربة ركنية تنتهي بيد الحارس الأوروغواني

د54: بيبي يحرز هدف التعادل للبرتغال من رأسية رائعة

د51: ركلة ركنية للبرتغال و بيرناردو سيلفا ينفذلكن الدفاع الأوروغواني يشتتها

د49: البرتغال تضغط من أجل التعويض

د46: محاولات هجومية من أوروغواي

الشوط الأول

د45+1: كافاني يضيع فرصة خطيرة ويسدد خارج الملعب

د36:خطأ على بيرناردو سيلفا لصالح كافاني في وسط الملعب والحكم يطالب بيرناردو سيلفا بالهدوء.

د30: ضربة حرة خارج منطقة جزاء أوروغواي ينبري لها رونالدو

د25:ضربة حرة من الجهة اليمنى لصالح البرتغال ينبري لها رونالدو ويسددها بعيدا

د21: سواريز يسدد بقوة لكن الحارس يتصدى لها

د20: خطأ على فونتي لصالح سواريز خارج منطقة الجزاء

د19: هجمة برتغالية منظمة، ولكن عرضية ريكاردو من الجهة اليمنى تصل بسهولة ليدي الحارس موسليرا

د8: الهدف الأول لأروغواي يضعه كافاني برأسية صاروخية مستغلا كرة عرضية من سواريز

د5: أول محاولة للتسديد من بعيد لرونالدو لكن حارس الأوروغواي يتصدى لها

د3:عرضية يسارية من يضعها ماريو فوق العارضة الأوروغوانية

د1: ضربة البداية

ويجب على ممثل أميركا الجنوبية وبطل أوروبا الحفاظ على تركيزهما الليلة، لأن كريستيانو رونالدو من جهة، ولويس سواريز وإدينسون كافاني من جهة أخرى، يُمكنهم استغلال أي هفوة مهما كانت بسيطة.

وهذه هي المرة الثالثة فقط التي يتواجه فيها المنتخبان في تاريخهما، والأولى في كأس العالم، لكن العديد من اللاعبين يعرفون بعضهم بعضاً عن ظهر قلب كزملاء في نفس الفريق أو كخصوم، سواء في البرتغال، في أسبانيا.

وستكون هناك مواجهة حامية الوطيس أيضاً على مقاعد البدلاء وفي غرفة تبديل الملابس بحضور اثنين من أكثر المدربين خبرة في العالم، وهما أوسكار تاباريز وفيرناندو سانتوس.

تشكيلة الفريقين

أوروغواي: فيرناندو موسليرا؛ مارتين كاسيريس، خوسيه خيمينيز، دييجو جودين، دييجو لاكسالت؛ ناهيتان نانديز، ماتياس فيسينو، لوكاس توريرا، رودريجو بينتانكور؛ لويس سواريز، إدينسون كافاني.

البرتغال: روي باتريسيو؛ سيدريك، بيبي، جوزيه فونتي، رافائيل جيريرو، ويليام كارفايو؛ أدريان سيلفا، ريكاردو كواريزما، جواو ماريو؛ جانلوكا جوديس، كريستيانو رونالدو.