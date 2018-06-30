د10: فونتي يرتقي برأسية قوية إلى خارج مرمى أوروغواي

د8: الهدف الأول لأروغواي يضعه كافاني برأسية صاروخية مستغلا كرة عرضية من سواريز

د5: أول محاولة للتسديد من بعيد لرونالدو لكن حارس الأوروغواي يتصدى لها

د3:عرضية يسارية من يضعها ماريو فوق العارضة الأوروغوانية

د1: ضربة البداية

ويجب على ممثل أميركا الجنوبية وبطل أوروبا الحفاظ على تركيزهما الليلة، لأن كريستيانو رونالدو من جهة، ولويس سواريز وإدينسون كافاني من جهة أخرى، يُمكنهم استغلال أي هفوة مهما كانت بسيطة.

وهذه هي المرة الثالثة فقط التي يتواجه فيها المنتخبان في تاريخهما، والأولى في كأس العالم، لكن العديد من اللاعبين يعرفون بعضهم بعضاً عن ظهر قلب كزملاء في نفس الفريق أو كخصوم، سواء في البرتغال، في أسبانيا.

وستكون هناك مواجهة حامية الوطيس أيضاً على مقاعد البدلاء وفي غرفة تبديل الملابس بحضور اثنين من أكثر المدربين خبرة في العالم، وهما أوسكار تاباريز وفيرناندو سانتوس.

تشكيلة الفريقين

أوروغواي: فيرناندو موسليرا؛ مارتين كاسيريس، خوسيه خيمينيز، دييجو جودين، دييجو لاكسالت؛ ناهيتان نانديز، ماتياس فيسينو، لوكاس توريرا، رودريجو بينتانكور؛ لويس سواريز، إدينسون كافاني.

البرتغال: روي باتريسيو؛ سيدريك، بيبي، جوزيه فونتي، رافائيل جيريرو، ويليام كارفايو؛ أدريان سيلفا، ريكاردو كواريزما، جواو ماريو؛ جانلوكا جوديس، كريستيانو رونالدو.