وقالت الشرطة المحلية في بيان إن سائق سيارة أجرة روسيا ومواطنا هنديا قتلا في موقع الحادث فيما نقل راكب هندي آخر للمستشفى. مشيرة إلى أن المصاب حالته مستقرة.

وأضاف البيان "وفقا للتقارير الأولية فقد قاد سائق السيارة الأجرة من طراز رينو لوجان المركبة على الجانب الخطأ من الطريق بما يخالف قواعد المرور واصطدم بحافلة".

وتعد هذه هي أول واقعة وفاة لأحد الزائرين لروسيا لحضور كأس العالم.

وحملت الشرطة مسؤولية الحادث للسائق، على الرغم من أن الطرق في روسيا سيئة السمعة، حيث لقي أكثر من 19 ألف شخص حتفهم في حوادث مرورية في 2017.