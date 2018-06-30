د 47: هدف للأرجنتين

د46: مع بداية الشوط الثاني أول تغيير اضطراري لمنتخب الأرجنتين.

الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا في قمة مباريات ثمن النهائي بمونديال روسيا 2018، السبت، بالتعادل الإيجابي 1-1.

وافتتح المنتخب الفرنسي التسجيل عن طريق أنطوان غريزمان، بعد احتساب ركلة جزاء لصالح كيليان إمبابي بعد عرقلته داخل منطقة جزاء الأرجنتين في الدقيقة 13.

وخلال الدقائق التالية كانت المباراة حماسية بين الفريقين، تخللها سقوط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم لم يحتسبها.

وفي الدقيقة 41، فاجئ النجم الأرجنتيني، آنخيل دي ماريا، الجميع بتسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء محرزا هدف التعادل.

تأهل الفريقين للمباراة

وتأهل المنتخب الأرجنتيني (بطل العالم مرتين) بصعوبة إلى هذا الدور بعد تعادل مع آيسلندا ثم خسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة من كرواتيا وأخيرا فوز في الدقائق الأخيرة 2-1 على نيجيريا.

بينما كان الطريق أسهل بالنسبة للفرنسيين (أبطال العالم عام 1998) حيث فازوا في المباراة الأولى على أستراليا 2-1 ثم على بيرو 1-0 ثم تعادلوا مع الدنمارك بلا أهداف.

وفجر خورخي سامباولي مدرب الأرجنتين مفاجأة عندما استبعد المهاجم غونزالو هيغوين من تشكيلة الفريق ليدفع بلاعب الوسط كريستيان بافون بدلا منه.

بينما عاد ديدييه ديشان مدرب فرنسا للتشكيلة التي فازت على بيرو في المباراة الثانية بدور المجموعات لتضمن مكانا للفريق في مراحل خروج المغلوب.