وتأرجحت التقارير التي ربطت الحارس البلجيكي بالنادي الملكي خلال الآونة الأخيرة، بين مؤكدة وأخرى نافية، لكن أداء الحارس في مونديال روسيا جعله هدفا للنادي الإسباني، وفق ما ذكر موقع الدوري الإسباني لكرة القدم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تضعف فيه رغبة ريال مدريد بضم حارس روما، البرازيلي أليسون بيكر، خاصة وأن النادي الإيطالي لا يرغب في تقليل سعر اللاعب، البالغ 70 مليون يورو.

وأوضحت التقارير أن مدير أعمال كورتوا، كريستوف هينروتاي، على تواصل مع ريال مدريد، موضحا أن اللاعب البلجيكي لا يرغب في تجديد عقده مع ناديه الحالي تشيلسي، الذي ينتهي خلال عام.

يذكر أن نادي أتليتيكو مدريد أظهر أيضا رغبة بضم كورتوا، إلا أن الصورة لن تتضح حتى يتوصل النادي إلى قرار نهائي مع حارسه الحالي يان أوبلاك، ليكون كورتوا البديل في حال فشلت الصفقة.