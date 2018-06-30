وأظهر فيديو بعض المشجعين الغاضبين يقومون بإلقاء البيض وبعض الوسادات في اتجاه اللاعبين ما أثار استغرابهم.

وجاء ذلك خلال التقاط بعض الصور التذكارية بعد وصول لاعبي منتخب كوريا الجنوبية إلى مطار إنتشون الدولي، الجمعة، حيث لم يصل أي من المقذوفات إلى اللاعبين، الذين تم استقبالهم بشكل رسمي.

وتحدث سون هيونغ مين نجم الفريق وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي: "اعتذر للجماهير لأننا لم نرقَ إلى مستوى الوعود التي قطعناها على أنفسنا بالوصول إلى مراحل خروج المغلوب لكني أعتقد أننا جميعا رأينا بعض الأمل في الفوز على ألمانيا"، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية.

ورغم وداع البطولة مبكرا عقب خسارة أول مباراتين في المجموعة السادسة، إلا أن كوريا الجنوبية حققت فوزا مثيرا للاهتمام على ألمانيا حاملة اللقب بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة.