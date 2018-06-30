وأوضح سامباولي في تصريحات صحفية أنه أخبر ميسي ولم يستشره بشأن إجراء تبديل لاعبين أثناء مواجهة نيجيريا في كأس العالم، الأسبوع الماضي، وفق ما أوردت "سكاي سبورت" السبت.

لكن كثيرين، فسروا، وفق لقطات فيديو، كلام سامباولي على أنه طلب إذن من نجم برشلونة، في مشهد غير معتاد في عالم كرة القدم.

وحسب الفيديو، دخل مدرب الأرجنتين في نقاش سريع مع ميسي قبيل إدخال المهاجم سيرجيو أغويرو إلى أرض الملعب، دقائق قبل تحقيق "التانغو" هدف الفوز على نيجيريا في المباراة التي انتهت 2-1.

وقال إنه ما قال لميسي يتعلق بشان أحد الاستراتيجيات، التي تدرب عليها المنتخب.

وجاءت تصريحات المدرب الأرجنتيني قبيل المواجهة الصعبة أمام فرنسا في دوري الـ16، السبت.

وناشد خورخي سامباولي، لاعبيه بأن يكونوا "على مستوى النجم العبقري ليونيل ميسي" خلال مواجهة "الديوك" الفرنسية.