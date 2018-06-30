وسيبدأ للمرة الأولى في تاريخ المونديال تطبيق التبديل الرابع خلال المباريات، التي تمتد للوقتين الإضافيين في الأدوار الإقصائية، وذلك في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد قرر السماح بتبديل رابع خلال الأدوار الإقصائية لمونديال روسيا بعد اجتماع مجلسه التنفيذي، الذي استضافته العاصمة الكولومبية بوغوتا يومي 15 و16 مارس الماضي.

يذكر أن التبديل الرابع هو القاعدة الثالثة الجديدة، التي يتم تطبيقها في المونديال عقب تطبيق قاعدة اللعب النظيف في تأهل الفرق مثلما حدث في إقصاء السنغال، إضافة إلى استخدام تقنية الفيديو المساعدة للتحكيم (VAR).